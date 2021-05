Calciomercato Roma, nodo portiere | La richiesta di Mourinho

Calciomercato Roma, nodo portiere. Ecco la richiesta di Mouriho alla società giallorossa. Arrivano già le prime indicazioni

C’è unità d’intenti. Soprattutto sul mercato. Mourinho e la Roma iniziano a conoscersi e lo stanno facendo nel modo migliore. Intuendo, insieme, quali sono i reparti dove serve intervenire. E secondo quanto riportato da Di Marzio, il tecnico portoghese, insieme a Tiago Pinto, ha capito che serve un portiere che vada a sostituire Pau Lopez.

Lo spagnolo starà fermo per almeno tre mesi dopo l’operazione alla spalla. Ma sarebbe andato in ogni caso via alla fine della stagione. Mai ha dato quella sicurezza che si cerca. Soprattutto in una squadra giovane, dietro, come la Roma, serve un elemento in grado di portare esperienza. E’ questo il profilo che si starebbe cercando.

Calciomercato Roma, rimane l’idea Lloris

Sotto questo aspetto, nei giorni scorsi, è spuntata la possibile idea che porta a Lloris. Il portiere del Tottenham, che Mourinho conosce molto bene, potrebbe essere uno degli obiettivi della società giallorossa per la prossima stagione. Lo stipendio che percepisce il campione del Mondo con la maglia della Francia nel club londinese è di 5 milioni di sterline. La Roma se lo può permettere.

Assai più difficile arrivare a de Gea: lui di sterline ne prende 19 all’anno dal Manchester United. Un contratto monstre, inavvicinabile per i Friedkin che non hanno la minima intenzione di spendere così tanto per un portiere che, inoltre, nella stagione che sta andando in archivio, è stato più in panchina che in campo. Rimangono comunque quotate le idee Musso e Gollini. Con Cragno che a questo punto diventa una scelta di seconda fascia.