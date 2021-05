Calciomercato Roma, colpo a sorpresa dal Psg | Prezzo fissato

Calciomercato Roma, c’è un calciatore nella lista dei desideri di José Mourinho che continua a pensare alla prossima rosa giallorossa.

L’arrivo di José Mourinho alla guida della Roma ha sicuramente sorpreso più di una persona. Il suo annuncio è stato un fulmine a ciel sereno. Un colpo soprattutto mediatico che ha fatto parlare della squadra giallorossa in tutto il mondo.

Ora bisognerà pensare ad allestire una rosa competitiva per il prossimo anno, anche se molti degli attuali giocatori della squadra giallorossa potranno fare al caso dell’allenatore ex Inter. Con ogni probabilità si interverrà su acquisti mirati e di qualità per alzare il livello della rosa, senza particolari stravolgimenti.

Calciomercato Roma, obiettivo Sarabia

Uno degli obiettivi per il prossimo calciomercato potrebbe arrivare direttamente dalla Francia. Stiamo parlando del centrocampista spagnolo Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain. Come riporta il portale Fichajes.net infatti, il calciatore ex Siviglia è uno dei desideri di Mou per la prossima stagione. Con la squadra parigina passa inosservato in quanto ci sono tante star come Neymar, Mbappé, Di Maria o Icardi che occupano le luci di tutti i riflettori.

In Ligue 1 Sarabia ha prodotto un bottino di 6 gol conditi da 4 assist, dimostrando comunque di essere un giocatore pronto quando chiamato in causa. Caratteristiche che Mourinho spera di valorizzare nella sua nuova squadra dandogli un ruolo più da protagonista in attacco, dove accompagnerebbe Dzeko sulla fascia destra.

D’altronde una partenza di Sarabia dal Paris Saint-Germain non sarebbe neanche così problematica, in quanto ci si può aspettare che i parigini accettino un’offerta che si aggiri sui 20 milioni di euro. Lo stesso prezzo che per cui due anni fa venne prelevato dalla sua ex squadra, ovvero il Siviglia.