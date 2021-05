Calciomercato Roma, rinforzo a centrocampo | Richiesta da capogiro

Calciomercato Roma, servono rinforzi a centrocampo: per il rinforzo in mediana, la richiesta è di 30 milioni di euro

Calciomercato Roma / Si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto intensa per la Roma di Josè Mourinho: i giallorossi dovranno essere bravi a rinforzare le rosa seguendo le direttive dello Special One, che ovviamente ha un’impostazione tattica diametralmente diversa rispetto a quella di Paulo Fonseca.

Ecco perché è partito un vero e proprio toto nomi, per riuscire a capire quali potranno essere i colpi della Roma del futuro. La sensazione è che verranno toccati un pò tutti i reparti, ma con un’attenzione particolare al centrocampo. Il settore nevralgico del campo ha dimostrato di poter competere con quello delle big europee, a patto che si allarghi il cerchio delle rotazioni: Veretout, Pellegrini e Mkhitaryan hanno fatto il loro anche in una stagione così atipica, ma serve dell’altro.

Questo spiega l’interessamento della Roma per Renato Sanches: la mezzala del Lille, oggetto del desiderio di molti club, è uno dei primi obiettivi sulla lista di Mou, ma non sarà assolutamente facile acquistarlo.

Renato Sanches alla Roma, calciomercato: il Lille spara alto, le ultime

Calciomercato Roma Sanches / Come riportato da “La Roma 24.it”, il Lille per lasciar partire il proprio gioiello chiede non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante, certo, ma che i giallorossi punteranno a ridurre attraverso la mediazione di Jorge Mendes, uomo di fiducia di Mou. Mezzala duttile, con grandi doti fisiche e spiccata propensione all’inserimento, Sanches rientra in pieno nell’identikit del centrocampista ideale stilato dal tecnico portoghese: possibile che i contatti possano intensificarsi nel corso delle prossime settimane.