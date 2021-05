Calciomercato Roma, colpo dalla Premier | Servono 35 milioni di euro

Calciomercato Roma, possibile rinforzo dallo United: i Red Devils chiedono 35 milioni di euro per lasciarlo partire

Calciomercato Roma Van De Beek / Quali saranno i prossimi acquisti della Roma di Josè Mourinho? Domanda alla quale ora come ora sembra difficile dare una risposta certa, concreta, esaustiva, senza peccare di superficialità e di supponenza. Certo è che in casa giallorossa le idee sul tavolo sono molte: chiaramente la squadra andrà rinforzata, ma questo era un aspetto che i Friedkin avevano messo in preventivo, affidando la panchina allo Special One.

Tante piste, dicevamo. L’ultima indiscrezione rimbalza dalla Spagna: secondo quanto riportato da todofichajes.com, la Roma starebbe sondando con molto interesse la situazione relativa a Dommy Van De Beek, che il Manchester United valuta circa 35 milioni di euro. Il centrocampista olandese non rientra nelle gerarchie di Solskjaer, e a fronte di un’offerta importante, potrebbe partire: i giallorossi sono convinti di potersi giocare le loro chances, contando sul fattore Mou. Piuttosto improbabile che i capitolini decidano di mettere sul piatto quella cifra: si potrebbe decidere di abbassare il più possibile l’esborso cash, magari provando ad inserire nell’affare dei bonus relativi a prestazioni e rendimento.