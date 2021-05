Roma-Crotone, i convocati e le probabili formazioni: gioca Darboe

Roma, dopo la vittoria di cuore contro il Manchester United, i giallorossi affronteranno il Crotone di Serse Cosmi nella giornata di oggi, domenica 9 maggio. La sfida è prevista alle ore 18 allo Stadio Olimpico.

Nella gara di andata la Roma riuscì a imporsi facilmente contro gli “Squali” che, ora come ora, non hanno più nulla da chiedere al nostro campionato. La loro libertà mentale potrebbe causare delle difficoltà ai giallorossi che, invece, hanno da difendere il 7 posto.

Mancheranno sicuramente due pilastri difensivi, Smalling e Mancini. Il primo ha rimediato l’ennesimo infortunio della stagione proprio durante la semifinale di ritorno contro lo United mentre il numero 23 è squalificato.

Si assisterà dunque ad un turnover sia voluto che forzato e non è da escludersi che possano essere schierati come titolari alcuni giocatori della Primavera come Darboe e Zaleski.

Ecco, intanto, la lista convocati. Portieri: Farelli, Mirante, Fuzato. Difensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Kumbulla, Bruno Peres, Jesus, Reynolds. Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Bove, Darboe, Zalewski, Mkhitaryan, Pastore. Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral.

Roma-Crotone, le probabili formazioni

Molte scelte saranno dunque forzate e le possibili formazioni potrebbero essere le seguenti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Fazio, Ibanez; Reynolds, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Pastore; Borja Mayoral. All. Fonseca

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Djidji; Molina, Messias, Cigarini, Benali, Reca; Simy, Ounas. All. Cosmi