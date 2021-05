Ottima prestazione da parte di tutti nella vittoria della Roma per 5-0 sul Crotone, eccezion fatta per Bryan Reynolds. Il terzino statunitense classe 2001 è arrivato lo scorso gennaio nella capitale, tornando per un breve periodo negli States per problemi burocratici, ma dovrà ancora lavorare molto per capire il calcio europeo e quello italiano. A proposito di difesa, oggi Roger Ibanez è uscito all’intervallo tra il primoe il secondo tempo, così come Ebrima Darboe, uscito nella ripresa.

Infortuni Roma, situazione Ibanez e Darboe

Per entrambi sovraccarico muscolare. Verranno valutati ovviamente nelle prossime ore, visto che i prossimi impegni per la Roma di Paulo Fonseca saranno mercoledì sera a San Siro contro l’Inter e poi sabato sera ci sarà il derby contro la Lazio allo Stadio Olimpico. I giallorossi, dunque, anche in vista del prossimo turno infrasettimanale dovranno dosare le proprie energie visto che ormai da più di un mese giocano tre partite a settimana che sono iniziate a pesare anche dal punto di vista degli infortuni.