Roma-Crotone, ennesimo infortunio: fuori un altro difensore

Roma-Crotone, ennesimo infortunio per i giallorossi. Si ferma alla fine del primo tempo. Problema muscolare

Nuovo infortunio muscolare per la Roma. Ennesimo della stagione. Alla fine del primo tempo si è fermato Ibanez, alle prese con un affaticamento muscolare che ha costretto Fonseca al cambio. Al suo posto è entrato Juan Jesus. Ma è incredibile quello che la Roma sta passando, in questa stagione, per via di questi continui problemi. Un tema trattato anche da Fonseca in conferenza stampa, alla quale il portoghese, però, non è riuscito a dare una risposta.

Rimane il fatto che anche Ibanez per il momento è fuori. E sabato prossimo c’è anche il derby contro la Lazio.

