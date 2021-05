Roma-Crotone, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca

Roma-Crotone, ecco le scelte di Fonseca. L’undici giallorosso che scenderà in campo contro la formazione di Cosmi, già retrocessa

C’è da vincere per onorare il campionato in primis, ma anche per riacciuffare il settimo posto in classifica, quello che permette di giocare la prossima Conference League. La vittoria del Sassuolo sul campo del Genoa ha fatto slittare la formazione giallorossa all’ottavo posto in classifica.

Una posizione che non rende onore, comunque, al cammino della squadra giallorossa, che fino a gennaio si è giocata un posto nella prossima Champions. Ecco perché c’è da vincere.

Roma-Crotone, le formazioni ufficiali

Fonseca cambia modulo, e insiste ancora con il 4-2-3-1. In porta Fuzato, mentre c’è la prima maglia da titolare dal primo minuto. Ecco l’undici giallorosso. Panchina per Dzeko, in campo Mayoral.

ROMA (4-2-3-1) Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Karsdorp; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

