La Roma di Paulo Fonseca dopo quasi un mese torna a vincere in campionato e lo fa con un poker all’Olimpico. A tre giornate dalla fine, i giallorossi superano il Crotone per 5-0, senza troppe difficoltà, e superano il Sassuolo in classifica, riposizionandosi al settimo posto della Serie A. Doppietta per Lorenzo Pellegrini, doppio assist e gol per Henrikh Mkhitaryan e doppietta di Borja Mayoral che all’inizio del secondo tempo aveva sbloccato le marcature. Mercoledì sera la Roma andrà a Milano per giocare contro l’Inter nella terzultima giornata di Serie A.

LEGGI ANCHE: Roma-Crotone, ennesimo infortunio: fuori un altro difensore

Voti Roma-Crotone 5-0

Partiamo ancora una volta dall’ottima prova di Ebrima Darboe, che è il vero perno del centrocampo e del fraseggio del club capitolino. Passaggi sempre precisi, i suoi compagni lo cercano sempre. Molto bene anche tutto il reparto offensivo, da Pellegrini a Borja Mayoral, passando per Miki e Pedro. Nessun problema per la difesa di oggi, anche se la nota stonata rimane un Bryan Reynolds che dovrà lavorare tanto per migliorare e adattarsi quanto prima al campionato italiano, ma soprattutto al calcio europeo.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato 6.5; Karsdorp 7, Kumbulla 6.5, Ibanez 6.5 (45′ Juan Jesus 6.5), Reynolds 5 (59′ Santon 6.5); Cristante 6.5 (79′ Zalewski 6.5), Darboe 7 (79′ Bove 6); Pedro 6 (66′ Pastore 6.5), Pellegrini 8, Mkhitaryan 7.5; Borja Mayoral 7.5

A disp.: Farelli, Mirante, Peres, Dzeko.

All.: Fonseca

CROTONE (3-5-2): Cordaz 6; Djidji 5, Golemic 5.5, Magallan 5; Molina 6, Messias 5.5, Cigarini 5 (72′ Petriccione 5.5), Benali 5.5 (72′ Zanellato 5), Reca 5 (45′ Rispoli 6); Ounas 6.5 (86′ Reviere), Simy 6.

A disp.: Festa, Crespi, Cuomo, Luperto, Rojas, Pereira, Marrone, Vulic.

All.: Cosmi

Marcatori: 47′ Borja Mayoral 70′ Pellegrini, 73′ Pellegrini

Ammoniti: 54′ Darboe, 62′ Cristante