Non solo cambio in panchina per la prima squadra giallorossa, con José Mourinho che scalpita, ma anche un’altra rivoluzione per un’importante panchina del settore giovanile, quella della Primavera. La Roma Primavera, guidata di Alberto De Rossi da ormai molti anni, attualmente impegnata con il finale di stagione regolare per il campionato, vedrà una nuova guida tecnica. Ancora tutto da definire a chi verrà assegnata la panchina, così come da definire anche il futuro dello stesso tecnico veterano del vivaio giallorosso.

Roma Primavera, chi sarà il nuovo allenatore?

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, c’è un nome nuovissimo per la panchina della Roma Primavera che porta alla Serie C. In questo momento, infatti, l’idea più recente della dirigenza giallorossa è quella che porta a Ivan Javorcic, attuale tecnico della Pro Patria, con la quale è impegnato nei playoff per la promozione in Serie B, dopo aver chiuso la stagione regolare al quinto posto. In corsa ci sarebbe anche Francesco Modesto, l’allenatore dell’altra Pro, quella di Vercelli, che nello stesso girone di C è invece arrivato quarto e a sua volta giocherà i playoff. Rimane la pista interna che porterebbe a Fabrizio Piccareta, oggi allenatore della Roma Under 17. In attesa della scelta definitiva, i Friedkin, Tiago Pinto e Morgan De Sanctis sondano tanti profili.