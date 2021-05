By

Con il calciomercato alle porte e l’arrivo di Mourinho alla Roma, non mancano i nomi in orbita giallorossa, anche se si tratta di ritorni di fiamma.

Con la Roma impegnata ancora in campionato con tre gare da disputare, tra cui il derby di sabato prossimo, e un Europa da conquistare, a Trigoria si pensa già al futuro. La firma di José Mourinho come guida tecnica per i prossimi tre anni ha sorpreso tutti, persino gli addetti ai lavori.

Il tecnico portoghese ha accettato le esigenze della società, che di suo ha messo subito le cose in chiaro: non stravolgere la squadra, partendo da una buona base di calciatori, e sul mercato pochi acquisti ma di qualità. Ci sarà comunque molto da fare e sarà determinante il lavoro a quattro mani tra lo Special One e il direttore generale Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, Nacho il nome per rafforzare la difesa

Come riporta la rivista spagnola Don Balon, la Roma starebbe provando ad ingaggiare un calciatore del Real Madrid con cui c’erano state varie negoziazioni già negli anni scorsi. Stiamo parlando di Nacho Fernandez, difensore dei blancos, che in questa stagione, anche causa infortuni degli altri suoi colleghi di reparto, sta trovando molto più spazio in campo.

Nacho, come detto prima, è stato più volte accostato ai giallorossi negli ultimi anni. Ora però, con l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma, l’arrivo fatidico nella capitale per il difensore spagnolo potrebbe tramutarsi in realtà.

Il 31enne vorrebbe giocare con più continuità e le presenze ingombranti di Sergio Ramos e di Varane di certo non aiutano. Chissà se il buon José potrà fargli cambiare idea, dandogli le chiavi della difesa giallorossa. Quel che è sicuro è che l’offerta per far vacillare il Real Madrid dovrà essere pari almeno a 20 milioni di euro.