Calciomercato Roma, novità dalla Spagna | Manca il sì di Mourinho

Calciomercato Roma, Josè Mourinho arriverà nella Capitale quasi sicuramente nel mese di giugno, circa 30 giorni dopo la fine del campionato italiano. Troverà una squadra con una buona base di partenza ma con importanti margini di miglioramento.

Lo Special One potrà ereditare dal connazionale Fonseca una rosa abbastanza importante ma che necessita, indubbiamente, di pochi e necessari ritocchi in diverse zone del campo.

Va sottolineato che il suo ingaggio potrebbe convincere alla permanenza diversi elementi che sembravano destinati a partire, Dzeko su tutti.

A ciò si aggiunga il fatto che il suo carisma e la sua leadership potrebbero essere di grande aiuto per giocatori che sono stati lontano dalla Capitale e che, dopo diverse esperienze in prestito, potrebbero dimostrarsi di grande aiuto.

Il programma prevede, infatti, anche il rilancio di alcuni giocatori come Kluivert e Under: a essi si aggiunga anche Florenzi che, in una recente intervista, ha encomiato la scelta dei Friedkin “dribblando” però tutte le domande sul futuro.

Intanto, nella giornata di oggi, lunedì 5 maggio, è giunta un’importante novità dalla Spagna

Calciomercato Roma, il punto sulla trattative per Trincao

Stando a quanto riportato sulle colonne del Mundo Deportivo, infatti, Mourinho non avrebbe ancora avanzato delle esplicite richieste alla società ma sicuramente avrà ricevuto diverse garanzie da quest’ultima prima di convincersi a firmare.

Il portale iberico ha sciorinato i nomi che, secondo le loro ricostruzioni, costituirebbero la wish list dello Special One. Sul taccuino di quest’ultimo ci sarebbero, dunque, i seguenti profili: Musso (Udinese); Gollini (Atalanta), Cragno (Cagliari), Meret (Napoli) per la difesa dei pali.

A essi si aggiungano quelli di Ünder (Leicester) e Kluivert (Lipsia) che ha intenzione di rilanciare oltre che al fedelissimo Juan Mata (Manchester United).

Intanto, si sono registrate anche delle importanti novità per quanto riguarda la trattativa con il Barcellona per arrivare al centravanti blaugrana, Francisco Trincao.

Fino a qualche tempo fa, si credeva che il connazionale di Mourinho potesse approdare all’ombra del Colosseo. Il MD ha però così commentato l’attuale situazione: “Con Koeman , Trincao non ha minuti o opportunità e ha bisogno di una squadra che gli dia la fiducia che non ha nel Barça. Mourinho , però, non ha ancora espresso un esplicito gradimento per lui”.