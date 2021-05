Calciomercato Roma, restyling in attacco | Assalto al bomber della Serie A

Calciomercato Roma, rivoluzione in attacco: ecco gli ultimi aggiornamenti sul reparto offensivo giallorosso

Roma calciomercato/ Con il futuro di Edin Dzeko tutto da scrivere, in casa Roma si sta cominciando a ragionare in vista del possibile sostituto del bosniaco. In attesa del famoso colloquio che il bosniaco dovrebbe avere nelle prossime settimane con Josè Mourinho, e che potrebbe far luce sul possibile addio del cigno di Sarajevo, Tiago Pinto ha cominciato a scandagliare il mercato, alla ricerca di un attaccante al quale affidare le chiavi del reparto offensivo di Mou.

Tanti i nomi sulla lista del dirigente giallorosso, a cominciare da quel Dusan Vlahovic che si sta rivelando come uno dei talenti più fulgidi della Serie A. Il bomber sloveno sta impressionando tutti, avendo disputato un girone di ritorno da urlo: sono ben 21 i goals messi a referto dal classe ‘2000, che nelle ultime giornate proverà in tutti i modi a contendere lo scettro di capocannoniere a Cristiano Ronaldo.

Vlahovic alla Roma, calciomercato: la concorrenza non manca | Lo scenario

Roma Vlahovic / Secondo quanto riportato da romanews.eu, ci sarebbero già stati dei contatti informali tra i vertici dirigenziali giallorossi e l’agente del calciatore, anche se al momento non sarebbe pervenuta sul tavolo della Fiorentina alcun tipo di offerta. Il bomber è legato ai gigliati da un contratto in scadenza nel 2023, e le manovre per il rinnovo sono ancora ferme: Vlahovic è entrato nel mirino anche di Milan e Juve, che hanno bisogno di rivoluzionare il proprio reparto offensivo, alla luce dei problemi palesati in questa stagione.

La Fiorentina valuta il proprio gioiello non meno di 60 milioni di euro; probabile che si cercherà di limitare l’esborso cash attraverso l’inserimento di contropartite tecniche gradite ai gigliati. La Roma non demorde per Vlahovic: nelle prossime settimane ci potrebbe essere l’affondo decisivo. Seguono aggiornamenti.