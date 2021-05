Da una parte Fonseca penserà a chiudere al meglio la stagione, dall’altra si pianifica già il futuro a partire dal prossimo ritiro e raduno.

C’è tanta attesa per la nuova Roma targata José Mourinho. Mancano ormai tre giornate al termine del campionato, che la squadra giallorossa chiuderà a San Siro contro l’Inter, poi nel derby con la Lazio ed infine in casa dello Spezia, che potrebbe essere decisiva anche per i liguri ancora in lotta salvezza. Intanto se da una parte con l’attuale tecnico Paulo Fonseca, si penserà a concludere al meglio la sua avventura nella capitale, dall’altra il general manager Tiago Pinto insieme al nuovo allenatore giallorosso proverà a studiare le strategie per le prossime mosse di calciomercato.

Ritiro AS Roma, data e luogo del raduno

Come riportato da ‘Il Romanista’, in questo momento lo Special One è nella sua casa di Londra, ma rimane quotidianamente in contatto con Tiago Pingo per pianificare le strategie future. Intanto si inizia a pensare anche a come e quando far partire ufficialmente la prossima stagione. Al portoghese è stato prospettato un programma che era stato già pianificato. Il raduno sarebbe previsto a Trigoria per il prossimo 4 luglio, con il Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini’ sede anche di tutto il ritiro estivo giallorosso, salvo sorprese e salvo cambiamenti, ovvero se l’emergenza legata alla pandemia del Covid consentirà altro, potrebbe essere spostato in Montagna. Giorni precedenti dedicati alle visite mediche di rito e dal cinque dovrebbe iniziare la vera e propria preparazione.

Presentazione Mourinho Roma, le ultime

Per quanto riguarda l’arrivo di José Mourinho nella capitale, bisognerà attendere fine giugno. In quei giorni sarà prevista anche la conferenza stampa di presentazione dell’ex allenatore del Tottenham, che potrebbe essere organizzata o a Trigoria stessa oppure all’Olimpico, anche qui Coronavirus permettendo.