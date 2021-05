Roma, una casa da Special One | Mou al centro della Capitale

José Mourinho arriverà nella capitale non prima di luglio, ma sta già pensando alla nuova casa dove andrà ad abitare.

Con una Roma impegnata in campionato in vista delle ultime tre gare rimaste da disputare, il nuovo allenatore dei giallorossi José Mourinho sta già pensando al suo arrivo nella capitale. Come ha già comunicato sui social, l’ex allenatore dell’Inter aspetterà la fine della stagione sportiva e la chiusura del contratto di Fonseca (soprattutto per rispetto del lavoro del suo connazionale) prima di sbarcare a Roma.

Già da ora comunque il tecnico portoghese è al lavoro per programmare la prossima stagione dei giallorossi, coadiuvato dall’importante lavoro del direttore generale Tiago Pinto. Si dovrà pensare subito al mercato per rafforzare la squadra e renderla più competitiva possibile.

Roma, Mou nel cuore della città

Una delle prime cose però a cui José dovrà pensare è la nuova casa dove andrà ad abitare. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’intenzione dello Special One dovrebbe essere quella di abitare nel cuore della città, ovvero il centro storico di Roma.

Come Liedoholm e Capello, gli ultimi due allenatori capaci di vincere lo scudetto a Roma, sponda giallorossa, anche Mou avrebbe il desiderio di viversi la città nella sua pienezza. Il tecnico portoghese però è anche una persona riservata, quindi potrebbe decidere anche di vivere in zone meno centrali. Decisione che verrà scelta naturalmente insieme alla moglie.

Mourinho certamente vedrà molte case prima di sceglierne una. Bisognerà vedere se prevarrà la voglia di sentirsi al centro della Capitale o se invece avrà la meglio il senso di riservatezza e privacy che lo ha contraddistinto nel corso della sua vita privata.