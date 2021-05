Calciomercato Roma, per il portiere la strada potrebbe liberarsi a breve. Incastro con l’Inter nella trattativa

La Roma cerca un portiere. Assodato, da tempo. Anche perché adesso Pau Lopez è infortunato e rientrerà solamente ad agosto. Lo spagnolo rimarrà in giallorosso e probabilmente giocherà le partite di Coppa Italia e di Conference League, se la Roma riuscirà a qualificarsi. E allora la ricerca di un estremo difensore titolare è uno dei punti cardine del futuro giallorosso.

Senza voli pindarici, in questo momento le piste che potrebbero davvero essere percorribili sono tracciate. Da Lloris a Sommer. De Gea è improponibile. Mentre è interessante guardare in Italia. Perché ci sono Musso, Gollini, e soprattutto Silvestri, che potrebbe liberarsi senza grossi problemi sopratutto perché il Verona, scrive la Gazzetta dello Sport, sarebbero pronto ad accogliere Radu dall’Inter.

Calciomercato Roma, si libera Silvestri

Di conseguenza il nome di Silvestri rimane in pista. Piace da un po’ di tempo, va in scadenza di contratto nel 2022, e la Roma lo ha seguito da gennaio in poi. Se davvero Tiago Pinto punta al portiere italiano, allora quello del Verona è un obiettivo facilmente raggiungibile. A patto che ci sia una vera e propria dimostrazione d’interesse nei suoi confronti.

Tutto dipende ormai dalle parole di Mourinho. Che probabilmente non lo conosce ma sicuramente lo visionerà nel corso delle prossime settimane. Se non lo sta già facendo. Il tecnico portoghese potrebbe decidere di fidarsi in questo caso e puntare all’arrivo che avrebbe poco impatto economico sulle casse societarie. E in questo momento non sarebbe male portare un elemento pronto a scendere in campo senza sborsare una fortuna. Le risorse potrebbero essere investite in un’altra zona del campo.