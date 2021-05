Calciomercato Roma, sogno in attacco | Possibile ritorno in Italia

Dopo aver scelto l’allenatore adesso i Friedkin e Tiago Pinto, proprio insieme a José Mourinho, dovranno fissare alcuni obiettivi principali per rinforzare la Roma nella prossima sessione di calciomercato, che inizierà ufficialmente il prossimo 1 luglio e si concluderà il 31 luglio. Andranno rinforzati sicuramente i pali giallorossi, soprattutto dopo l’infortunio capitato a Pau Lopez, poi si passerà anche al centravanti, dove bisognerà capire quale sarà il destino di Edin Dzeko, il quale ha ancora un altro anno di contratto a cifre importanti (circa 7 milioni di euro netti a stagione).

Calciomercato Roma, Icardi con Mourinho

Proprio per quanto riguarda il ruolo di attaccante, i tifosi della Roma potrebbero sognare un grande colpo. Come riportato dal giornalista del ‘Corriere della Sera’ Guido De Carolis ai microfoni dell’emittente romana ‘Tele Radio Stereo’, il futuro dell’argentino potrebbe essere proprio nella capitale: “Icardi in Italia potrebbe tornare soltanto per la Roma o la Juventus, Roma sarebbe il suo habitat, in Francia guadagna circa 10 milioni, Maurito alla Roma di Mourinho sarebbe un grande colpo per il club e per la Serie A”. Vedremo se almeno una richiesta di portare un top player a Trigoria verrà accolta dai Friedkin.