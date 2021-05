Calciomercato Roma, rimangono i dubbi: può partire

Calciomercato Roma, restano i dubbi per quanto riguarda la posizione del fantasista: può partire alla fine della stagione

Rimangono, forti, i dubbi, sul suo futuro in giallorosso. Sia da una parte che dall’altra. Perché l’arrivo di Mourinho ha sicuramente raffreddato il suo stato d’animo. E non serve la palla di vetro per capire che stiamo parlando di Mkhitaryan, che proprio con il tecnico portoghese, al Manchester United, non ha avuto sicuramente un bel rapporto. Tanto che l’armeno ha deciso poi di lasciare i Red Devils.

I mesi scorsi la Roma aveva annunciato, per bocca di Tiago Pinto, che alla fine della stagione avrebbe fatto valere la clausola per il rinnovo automatico del contratto per un altro anno. Ma su questa ipotesi l’ultima parola rimane quella del calciatore, che seguito da Mino Raiola, fino al momento ha sempre temporeggiato. Sicuramente per capire quali fossero le intenzioni giallorosse per la prossima stagione. E la dimostrazione che la Roma voglia tornare grande è arrivata. Ma non è stato un bene per l’armeno.

Calciomercato Roma, società e calciatore valutano

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, anche la Roma in questo momento starebbe valutando se esercitare o meno la clausola. A Mkhitaryan è stato fatto sapere che Mourinho, dopo le vicende inglesi, non ha nessuna preclusione nei suoi confronti. Ma bisogna capire se la cosa è reciproca. E non sembra affatto scontata, in questo caso, una risposta.

Saranno giorni e settimane di incontri. E all’arrivo di Mourinho nella Capitale potrebbe esserci anche un faccia a faccia tra le parti in questione. Stretta di mano per rimanere insieme oppure per salutarsi in maniera definitiva. Al momento le percentuali sembrano identiche. Il futuro in questo momento non è così chiaro da azzardare una qualunque previsione.