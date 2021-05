ASRL | Calciomercato Roma, svolta a sorpresa: contatti in Francia

Il primo grande problema da risolvere nel prossimo calciomercato è quello relativo alla porta. Il nuovo portiere dovrà arrivare subito. Intanto…

Tutte da definire ancora le strategie di mercato giallorosse, in attesa anche di capire quale sarà la posizione definitiva in campionato della Roma e quale sarà la competizione europea che il nuovo tecnico José Mourinho dovrà disputare oltre alla Serie A. Intanto la Roma è a caccia di un portiere, visto che tra l’infortunato Pau Lopez e il partente Antonio Mirante, per lui scadenza di contratto a fine stagione, l’allenatore portoghese avrà a disposizione solamente Fuzato, il giovane Boer e probabilmente anche il rientrante Robin Olsen.

Calciomercato Roma, futuro Pau Lopez

Da capire proprio quale sarà il futuro di Pau Lopez. Per l’estremo difensore spagnolo ci potrebbero essere nuove piste, che porterebbero alla Ligue 1. Proprio settimana scorsa, secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘AsRomaLive.it’, ci sono stati dei contatti in Francia per lo spagnolo. Sono diverse le squadre che cercano un portiere, tra queste Marsiglia, Saint-Etienne e anche il Lille nel caso in cui dovesse partire Maignan, quest’ultimo indiziato numero uno a sostituire Donnarumma al Milan qualora non dovesse rinnovare il contratto con il club rossonero.