Calciomercato Roma, pericoloso inglese | Proposta di scambio

Calciomercato Roma, i Wolves puntano l’attaccante richiesto da Mourinho. Che potrebbe entrare in un intreccio importante

C’è un nuovo intreccio di mercato che potrebbe interessare la Roma da vicino. E che riguarda l’attaccante Carlos Vinicius, uno che sembrerebbe essere al centro delle trattative giallorosse consigliato addirittura dallo Special One, che vorrebbe nella sua avventura nella Capitale il calciatore del Benfica in prestito al Tottenham.

Ma non solo Tiago Pinto è interessato al calciatore. Nelle ultime ore, scrive il quotidiano portoghese Record, si sarebbe aggiunta un’altra società inglese pronta a piazzare il colpo. Il Wolverhampton infatti è alla ricerca per la prossima stagione di una punta in grado di sostituire – o giocare insieme – al messicano Raul Jimenez, che rientrerà dopo il tremendo infortunio al cranio subito lo scorso dicembre.

Calciomercato Roma, i Wolves pronti all’offerta

Sarebbe Rubén Vinagre l’elemento che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il difensore del Tottenham, alla fine della stagione, rientrerà in Inghilterra dal prestito al Famelicao. E la società di Nuno Espirito Santo sarebbe pronta a mandarlo di nuovo in Portogallo, questa volta al Benfica, inserendolo in questo modo nella trattativa che porta a Vinicius: il cartellino del difensore più un conguaglio per farla andare in porto.

C’è da capire però la volontà del calciatore, che con Mourinho si è trovato bene nel corso di questa stagione. L’allenatore portoghese, anche in pubblico, non ha mai fatto mistero di considerarlo, nonostante ci fosse Kane lì davanti, una prima scelta per la sua squadra. Ma se negli scorsi giorni la trattativa sembrava essere alla portata della Roma, questo nuovo inserimento potrebbe rallentarne la riuscita. A meno di un’accelerata clamorosa nel corso delle prossime ore.