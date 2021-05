Inter Roma, Conte l’insaziabile “avverte” i giallorossi | La previsione

Le dichiarazioni di Conte prima di Inter Roma: ecco quanto rilasciato dal tecnico pugliese al canale tematico nerazzurro

Inter Roma Conte / Inter Roma non sarà mai una partita come tutte le altre: ne è consapevole Antonio Conte che, memore del pareggio dell’andata, ha spronato i suoi ragazzi a dare il massimo contro i giallorossi, contro cui i Lukaku e compagni incapparono in un pareggio per certi aspetti beffardo un girone fa.

Un Conte carico e motivato quello che si è presentato ai microfoni del canale tematico dell’Inter: il tecnico salentino non vuole lasciare nulla al caso, sebbene abbia da poco conquistato lo scudetto. Ecco i tratti salienti della sua breve intervista:

“Siamo carichi e convinti di poterci giocare le nostre chances. Non sarà facile, dal momento che affronteremo una squadra che vorrà ben figurare, e che ha in ballo ancora qualche obiettivo. Abbiamo ancora l’amaro in bocca per quanto successo all’andata: ci siamo fatti beffare su una situazione di gioco che avremmo dovuto gestire in un altro modo. Sarà una bella partita, che tutte e due le squadre proveranno a vincere: faremo tutto il possibile per portarla a casa.”