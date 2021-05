Inter-Roma, annuncio Fonseca in conferenza stampa | Tris di rientri

Inter-Roma, Fonseca presenta la partita contro i nerazzurri: c’è un settimo posto da difendere degli assalti del Sassuolo con l’aiuto di tre rientri.

Paulo Fonseca vuole chiudere la sua avventure in giallorosso nel migliore dei modi. Chiudere al settimo posto centrando la qualificazione alla prossima Conference League è il minimo. Servirebbe finalmente una vittoria contro una “big” e magari battere la Lazio nel derby. Nel frattempo si gode i giovani talenti lanciati nel corso di queste ultime settimane.

I giovani Darboe e Zalewski stanno dando segnali interessanti: qsono pronti per stare in una rosa di un club ambizioso? Quello che posso dire è che sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento, sono due ragazzi con qualità, il futuro non lo so. Sono molto soddisfatto delle loro prestazioni.

Borja Mayoral è esploso sotto la sua guida, non aveva mai fatto così tanti gol. Tempo fa ci fece intendere che già aveva indicato un percorso alla società, che tipo di consiglio ha dato?

Io non sarò l’allenatore della prossima stagione ma Borja è un giovane, non è facile fare 17 gol e assist, sta facendo una buona stagione ma è una decisione che dovrà fare la società.

Nelle ultime due partite ha schierato la difesa a 4, perché ha aspettato tanto?

La difesa schierata a quattro è un modulo che a me piace usare, non lo abbiamo cambiato perché fino a marzo la squadra stava bene poi si sono infortunati i giocatori e non abbiamo potuto cambiare molto.

Inter-Roma, le parole di Fonseca

Pellegrini domenica ha affermato che la Roma inconsciamente ha staccato la spina in campionato. Cosa pensa di questa dichiarazione?

Penso che non è stato un atteggiamento volontario, arrivare in semifinale di una competizione come l’Europa League è importante e i ragazzi hanno incoscientemente pensato alla coppa e meno al campionato.

Nel calcio avere stile ed eleganza porta frutti?

Io sono così, penso che l’immagine è importante.

Che idea ha dell’Inter?

L’Inter è una grandissima squadra, devo fare i complimenti per il titolo. Al momento è senza pressioni, vista la qualità dei giocatori puà essere ancora più pericoloso.

Chi recupererà per domani?

El Shaarawy, Carles Perez e Villar sono pronti per aiutare la squadra.