Mourinho-Roma, il centravanti lancia un messaggio ai giallorossi

La Roma è a caccia di un grande centravanti, in attesa di definire il futuro di Edin Dzeko. Per quanto riguarda Borja Mayoral la permanenza nella capitale è ormai quasi una certezza, da capire se verrà già riscattato in questa stagione oppure se il gm Tiago Pinto aspetterà un’ulteriore stagione. Intanto a proposito di centravanti, del club capitolino e della scelta dei Friedkin di prendere José Mourinho, ne ha parlato il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandoski.

Mourinho Roma, senti Lewandoski

Il centravanti del club bavarese ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Tuttosport’, nella quale ha parlato del tecnico portoghese e della sceltà della proprietà americana: “Sicuramente la scelta mi ha stupito,, nel senso che non me lo sarei aspettato. Però la Roma è una bella squadra e poi parliamo di una città famosa nel mondo per la sua storia infinita“. Insomma solo paroel d’elogio da parte di Lewandoski sia per la Roma stessa che per Mourinho.