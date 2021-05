Roma, Adriano e le pressioni di Mou: lo sfogo dell’Imperatore

Roma, le parole di Adriano su Mourinho: svelati alcuni retroscena sul rapporto tra l’imperatore e lo Special One

Roma Mou Adriano / Che Mourinho abbia avuto un rapporto molto particolare ( per usare un eufemismo) con Adriano, questo sì, lo sapevamo, ma gli aneddoti rivelati dall’imperatore nel corso di un’intervista rilasciata al The Players Tribune, sotto questo punto di vista, è assolutamente illuminante.

L’ex attaccante brasiliano, tra i tanti argomenti toccati, ha parlato anche del periodo di “convivenza” con lo Special One, fornendo alcuni spunti piuttosto interessanti. Ecco uno stralcio delle dichiarazioni:

“Nel 2008, con Mourinho allenatore, lo scenario era diventato assolutamente intollerabile. I giornalisti mi pedinavano ovunque e con Mou ci dicevamo spesso: “Che caz..Vaffan..Vuoi fottermi vero?”. Non sono riuscito a tollerare la situazione: non ho resistito, e sono andato via cogliendo al balzo la prima occasione possibile.”

Roma, le parole di Adriano su Mourinho | La rivelazione

Adriano ha poi continuato: “La stampa molto spesso non arriva a capire che siamo prima di tutto degli esseri umani, e che è difficile essere “L’imperatore”: ero solo un ragazzo che voleva giocare a calcio e uscire a bere in compagnia dei suoi amici. In cuor mio, non ho mai smesso di essere “il ragazzo della favela”: ma quello che ha messo in giro la stampa, è stato fuoriviante.”

Parole forti quelle di Adriano, che amaramente ha commentato alcuni passaggi salienti di quella che sarebbe potuta essere una carriera ancora più luminosa di quanto non si sia già rivelata…