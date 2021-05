Calciomercato Roma, svolta in porta | Via libera Milan

Calciomercato Roma, svolta per il ruolo del portiere. Arriva il “via libera” da parte del Milan. Ma le piste rimangono comunque tante.

In cima alla lista della spesa c’è sicuramente il portiere. Velocemente: Pau Lopez, operato sabato, rimarrà per fare il secondo; Mirante è in partenza per via della scadenza del contratto; Fuzato non è ritenuto all’altezza di essere schierare come titolare. Ecco perché Tiago Pinto è alla ricerca di un estremo difensore che possa far svoltare la Roma. Perché negli ultimi anni la sfortuna è stata tanta. Mai nessuno è stato capace di garantire sicurezza a lungo termine. Al primo errore, stop. Blackout, che hanno compromesso diverse partite.

Per tale motivo non si vuole sbagliare la scelta. Rimangono in ballo diverse piste. Da Sommer e Rui Patricio – spiega il Corriere dello Sport – se si vuole cercare un portiere d’esperienza e che non costi tanti. Si parla invece di Musso se si vuole fare un grosso investimento anche per il futuro e prendere un portiere che già conosce il campionato italiano. La richiesta dell’Udinese in questo caso, però, è di 30 milioni. E non ci sono possibilità di trattativa.

Calciomercato Roma, Donnarumma libera Maignan

La vittoria del Milan, domenica sera, in casa della Juventus, ha aperto le porte della Champions League ai rossoneri. Ecco perché Donnarumma, al momento, sembra vicino, e molto, a rimanere a Milanello. Anche se solo per un’altra stagione, il portiere della Nazionale probabilmente si giocherà la massima competizione europea con la società d’appartenenza. Difficile pensare adesso che possa andare alla Juventus.

Ed ecco che di conseguenza la Roma avrebbe puntato quell’elemento che Maldini aveva individuato come sostituto appunto di Donnarumma, come già anticipato in esclusiva da Asromalive . Mike Maignan, portiere del Lilla capolista della Ligue 1, potrebbe diventare un obiettivo fattibile per Tiago Pinto. Si potrebbe chiudere intorno ai 15 milioni, visto che il contratto in scadenza il prossimo anno non permette richieste esagerate da parte dei francesi. Sarebbe un affare.