Calciomercato Roma, svolta parigina | Ritorno e partenza

Calciomercato Roma, è svolta parigina: possibilità di ritorno (per rimanere) nella Capitale. Con la cessione pronta dell’attaccante

L’asse con il Psg sembra essere sempre più caldo. Andiamo per gradi, però, partendo dalla situazione che gira attorno a Florenzi, così come spiega il Corriere dello Sport. Nonostante le ultime voci di mercato che danno un riscatto da parte dei parigini sempre più improbabile, Tiago Pinto è convinto che alla fine il club transalpino riscatti l’esterno, versando nelle casse giallorosse quei 9 milioni di euro che sarebbero importanti.

Ma, se così non fosse, con il conseguente ritorno di Florenzi a Trigoria, Mourinho potrebbe decidere di tenerlo. E in questo caso sarebbe l’americano Reynolds, arrivato a gennaio, a preparare le valigie per andare a giocare con continuità. Sarebbe ceduto in prestito per cercare di adattarsi al calcio italiano. Le qualità ci sono, ma se non giochi non puoi migliorare. E lo spazio fino al momento, anche per una condizione fisica non certo delle migliori, è stato poco.

Calciomercato Roma, Dzeko potrebbe partire

L’attaccante rimane sul mercato. Nonostante il suo comportamento impeccabile dopo la lite con Fonseca dello scorso gennaio. Difficile però trovare una sistemazione. Una potrebbe essere proprio Parigi, visto che è assistito dallo stesso procuratore di Florenzi che avrebbe già fatto qualche abboccamento. I 7,5 milioni di euro di stipendio che la Roma dovrà garantirgli per un altro anno sono comunque impossibili per molti club. E Dzeko potrebbe decidere di salutare solamente se quell’ingaggio venisse spalmato in un contratto più lungo. Ma non sarà comunque facile.

Per lui si parla anche di qualche pista spagnola. Ma il problema non si sposta nemmeno un poco. Per il sostituto invece sembrerebbe che la pista Icardi si sia raffreddata. Mentre le voci che parlano di André Silva vengono confermate. Attorno all’attaccante c’è molto da capire anche.