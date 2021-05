Calciomercato Roma, il portiere rifiuta la destinazione Roma. Per lui probabile addio alla Serie A e forse al calcio giocato.

In attesa di concludere il campionato, con le ultime tre gare da disputare, la Roma pensa già al futuro. José Mourinho è già al lavoro per la società coadiuvato dal direttore generale Tiago Pinto.

Il prossimo calciomercato, che durerà tutto il mese di luglio, sarà di focale importanza per la società giallorossa nel raggiungimento degli obiettivi per la stagione 2021/22. Uno dei reparti in cui verrà messa mano è senza dubbio la porta. Pau Lopez probabilmente rimarrà a fare la riserva, ma serve come il pane un titolare forte, esperto e che sappia gestire le situazioni difficili.

Calciomercato Roma, Buffon rifiuta la capitale

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Gigi Buffon ha detto no a due proposte provenienti dalla Serie A. Il portiere della Juventus ha dichiarato ieri che finirà l’avventura nella squadra bianconera alla conclusione della stagione in corso. Lui non vuole però continuare a giocare in Serie A contro i colori da lui tanto amati.

I due rifiuti, continua la Gazzetta, riguardano l’Atalanta e proprio la Roma. Per i primi, Gasperini ci aveva già provato l’anno scorso, ma anche in questo caso il colpo è andato invano. Per quanto riguarda i giallorossi invece tutto tace, silenzio assoluto. Solo nelle ultime ore si era parlato di un abboccamento della Roma sponsorizzata da Mourinho.

Nel caso il portiere 43enne dovesse decidere di continuare, ecco che tornerebbero di attualità le destinazioni di grande richiamo in Europa o anche quelle d’Oltreoceano. E’ il motivo per cui non va esclusa l’ipotesi MLS per un’esperienza coinvolgente anche per la sua famiglia.