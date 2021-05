Le parole di mister Paulo Fonseca al termine della sconfitta contro l’Inter di Antonio Conte.

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ al termine della sconfitta per 3-1 a San Siro contro l’Inter di Antonio Conte. Nella terzultima giornata di campionato, quella che precederà il derby di sabato sera, i giallorossi non hanno giocato bene anche se hanno avuto una reazione dopo il doppio vantaggio dei nerazzurri nella prima mezz’ora di gioco. “Abbiamo lasciato l’Inter uscire in contropiede nel primo tempo e hanno segnato subito. La squadra però ha reagito bene e abbiamo fatto un buon secondo tempo, creando diverse occasioni. Il risultato è pesante per quello che abbiamo fatto”.

LEGGI ANCHE: Serie A, voti Inter-Roma 3-1 | Giallorossi sconfitti a San Siro

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, addio Dzeko: l’alternativa a Belotti

Fonseca pensa al derby con la Lazio

Proprio in vista della sfida contro la Lazio di Simone Inzaghi, in programma sabato alle 20:45, il tecnico portoghese la pensa così: “Abbiamo molta voglia, vogliamo recuperare le forze e poi vogliamo vincere il derby“. Tornando sulla sfida contro i nerazzurri: “Oggi mi aspettavo l’Inter che provasse a giocare in contropiede e così è stato. La squadra ha dimostrato carattere, non abbiamo mai smesso di giocare e attaccare. Abbiamo creato molto contro la miglior difesa del campionato, la squadra ci ha provato e ho visto il coraggio che volevo”.