Inter-Roma, formazioni ufficiali: le scelte di Fonseca e Conte

Inter-Roma è la gara che attende Dzeko e compagni questa sera, mercoledì 12 maggio, alle 20.45. I giallorossi, infatti, sono volati a San Siro per affrontare gli scudettati guidati da Antonio Conte.

La sfida contro la Sampdoria ha evidenziato come i nerazzurri intendano comunque onorare fino all’ultimo questo campionato, magari dando minutaggio a chi non ha trovato molto spazio nelle ultime gare.

Se a ciò si aggiunge che sabato 15 è in programma la sfida esterna contro la Juventus, si può facilmente intuire come Conte deciderà di attuare alcune rotazioni per preservare i titolarissimi in vista di un match che saprà di vendetta da una parte e rammarico dall’altra.

La Roma, invece, ha da difendere il 7 posto e dunque l’accesso alla prossima Uefa Europa League. I giallorossi devono evitare che il Sassuolo, che affronterà la stessa Juve, li superi in campionato.

I capitolini, insomma, hanno molto più da perdere e ciò spiega il perché Fonseca, al netto degli infortuni e delle disponibilità, cercherà di schierare la miglior squadra possibile.

Inter-Roma, le scelte di Conte e Fonseca

A poco più di un’ora dal fischio di inizio, queste sono le scelte dei due mister.

Roma (4-2-3-1)Fuzato; Karsdorp, Mancin,i Kumbulla, Santon; Darboe, Cristante; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Inter: da confermare