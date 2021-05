Inter-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Inter-Roma, stasera si scende in campo per la terzultima giornata di campionato: le probabili formazioni dei quotidiani sportivi.

L’Inter che ha già festeggiato con largo anticipo lo Scudetto affronta la Roma che deve difendere l’attuale settimo posto, valevole l’ingresso nella prossima Conference League. Gli obiettivi dei giallorossi erano ben altri, ma si proverà a salvare il salvabile. A riportare l’entusiasmo in ogni caso ci ha pensato l’arrivo di José Mourinho, spettatore interessatissimo della sfida in cui si affronteranno il suo passato e futuro in Serie A.

Inter-Roma, le probabili formazioni

Tutte e due le squadre sono attese da partite molto importanti e sentite anche nel prossimo weekend. L’Inter affronterà la Juventus, con il sogno di sbatterla definitivamente fuori dalla corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La Roma avrà invece il derby con la Lazio, ultima possibilità per dare una gioia ai tifosi in una stagione molto deludente.

L’allenatore dell’Inter Antonio Conte non avrà a disposizione per infortunio l’ex della partita Kolarov oltre a Vidal. I dubbi sono tanti e il turn over probabile visto anche il prossimo appuntamento contro la Juventus. In porta secondo il Corriere dello Sport ci sarà Handanovic, mentre la Gazzetta dello Sport dà titolare Radu. Difesa a tre con Ranocchia sicuro centrale, tanti cambi negli altri reparti con Barella e Lukaku unici intoccabili.

Formazione quasi obbligata per la Roma viste le numerose assenze. Sia Gazzetta che Corriere prevedono la stessa formazione con Mirante in porta, Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres in difesa. Cristante Darboe giocheranno in mezzo al campo con Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Dzeko.

Le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Vecino, Perisic; Lukaku, Alexis Sanchez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Le probabili formazioni del Corriere dello Sport

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, D’Ambrosio; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Alexis Sanchez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Darboe; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.