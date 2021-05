Calciomercato Roma, futuro deciso | Il messaggio è chiaro

Calciomercato Roma, in vista del derby di sabato prossimo, arrivano dichiarazioni importanti da parte di un calciatore.

La Roma, dopo la sconfitta di ieri sera con l’Inter di Antonio Conte, dovrà preparare al meglio la penultima gara della stagione, il derby con la Lazio. Partita per niente banale, in quanto ci si gioca la predominanza cittadina oltre ad un posto in Europa per il prossimo anno. Il Sassuolo di De Zerbi infatti è a soli due punti di distacco, e un ulteriore passo falso nel derby potrebbe costare molto caro ai giallorossi.

Proprio prima del derby con la Lazio, torna a parlare un calciatore da cui la stessa Roma pensava potesse dare un contributo molto più significativo durante la stagione, vedendo anche il suo palmares e la sua esperienza.

Calciomercato Roma, le dichiarazioni di Pedro

In attesa del derby di sabato a sera, la Roma ha scelto Pedro come testimonial per lanciare la ’50 Derby Cup, torneo online su PES organizzato dalla squadra di eSports del club giallorosso in vista proprio della stracittadina.

Lo stesso giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Emiliano Spinelli, in arte S-Venom, uno dei Pro Player della Roma eSports.

Quali sono le tue sensazioni in vista del derby? Sono veramente felice di essere arrivato qui e di giocare con la maglia della Roma. Il primo anno è difficile, quando giochi senza tifosi le emozioni non sono le stesse.

Hai vissuto per più di un anno in Italia, cosa pensi del significato del derby per i tifosi giallorossi? È incredibile qui per i tifosi, per la gente che viene a supportare la squadra a Trigoria, è veramente incredibile. Ho giocato altri derby, sono delle partite sentite e sono molto belle da giocare. Spero di vincere questo nuovo derby contro la Lazio.

Come paragoneresti le tue caratteristiche in eFootball PES in confronto alle tue abilità reali? Sicuramente la velocità, sono troppo lento nel videogioco.

Frasi che sembrano allontanare un suo addio alla Roma, anche se l’ultima parola l’avrà certamente il nuovo allenatore dei giallorossi, José Mourinho.