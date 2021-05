Calciomercato Roma, addio deciso | Seguirà Fonseca

Calciomercato Roma, addio ormai deciso. Seguirà Fonseca nella sua nuova avventura. E circolano i primi nomi del sostituto

L’addio di Fonseca, ormai ufficiale da un paio di settimane, farà sicuramente cambiare qualcos’altro all’interno dello staff tecnico della Roma. L’allenatore portoghese, in queste ore, si sta guardando intorno per capire quale progetto possa davvero fare al caso suo. In questi ultimi giorni s’è parlato di un possibile interessamento del Lione nei confronti del tecnico che ancora per due partite – tra le quali il derby – guiderà i giallorossi. Ma ci sarebbero, anche, alcune soluzioni italiane.

In ogni caso, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, a seguire Fonseca ci dovrebbe essere il preparatore dei portieri Marco Savorani: elemento fidato di Paulo che lo porterà con sé nella sua nuova avventura in panchina. E già circolano i primi nomi su chi potrebbe prendere il suo posto.

Calciomercato Roma, Mourinho ha sentito Amelia

Dopo la firma con la Roma, il nuovo tecnico portoghese che per le prossime tre stagioni si siederà sulla panchina giallorossa, avrebbe sentito Marco Amelia, che in questo campionato ha guidato in panchina il Livorno e che alla fine di giugno finirà il vincolo con la società toscana. Tra i due c’è un buono rapporto, anche perché, nel 2016 – scrive tuttomercatoweb – Amelia si è fatto trovare pronto quando Mourinho lo chiamò al Chelsea per sostituire l’infortunato Courtois.

Potrebbe essere il portiere campione del Mondo con la maglia della nazionale azzurra ad entrare di conseguenza nello staff tecnico della Roma. Le parti si dovrebbero aggiornare nelle prossime settimane per capire se realmente ci possono essere i presupposti per un accordo. In ogni caso, quello che è sicuro al momento, è che Savorani dirà addio.