Calciomercato Roma, le parole del giocatore | “Con Mou ottimo rapporto”

Con l’arrivo di Mourinho alla Roma, sono sempre di più i nomi accostati alla squadra giallorossa. Uno di questi ha parlato del tecnico portoghese.

L’arrivo dello Special One alla Roma ha lasciato tutti alquanto sorpresi. Mourinho avrà un compito molto arduo, riportare la Roma alla vittoria di un trofeo. L’ultimo trionfo è targato 2008, con la Coppa Italia vinta all’Olimpico contro la sua ex squadra, ovvero l’Inter.

Il tecnico portoghese non è ancora arrivato nella capitale, ma da lontano sta già lavorando per la squadra giallorossa. Con il suo connazionale, Tiago Pinto, dovrà preparare il tutto nei minimi dettagli, soprattutto in chiave mercato. Un occhio di riguardo potrebbe esserci per i calciatori da lui allenati recentemente, come nel caso del Tottenham.

Calciomercato Roma, le parole di Hojbjerg

Uno dei calciatori accostati ultimamente alla Roma è Pierre-Emile Hojbjerg. Il centrocampista danese del Tottenham ha parlato di Mourinho ai microfoni di The Spurs Express: “Da giocatore mi sento colpevole, ma l’ho salutato, avevo un ottimo rapporto con lui prima dell’esonero. Lungo il percorso mi ha sempre riservato belle parole e ottimi consigli. Mi ha detto che posso scrivergli o chiamarlo in qualunque momento“.

Parole di apprezzamento nei confronti dello Special One, ma che tuttavia non lasciano presagire nessun particolare scenario all’orizzonte in chiave mercato. La Roma infatti sembra virare su altri obiettivi in questo calciomercato ormai alle porte.