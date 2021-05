Calciomercato Roma, per Mourinho è una prima scelta | Servono 25 milioni di euro

Calciomercato Roma, il nuovo allenatore Mourinho ha individuato un possibile rinforzo: servono 25 milioni di euro.

Il nuovo allenatore della Roma José Mourinho ha iniziato a progettare il futuro, che passerà inevitabilmente da una campagna di rafforzamento in linea con le sue ambizioni. La scelta di Mourinho rappresenta una frattura netta con il passato. Basta mentalità offensiva con difese spesso allo sbando, si punterà sulla solidità della difesa. E per questo motivo nonostante il buon livello dei centrali a disposizione, l’allenatore portoghese sta cercando di capire quale calciatore potrebbe fare al suo caso per dare sicurezza alla fase di non possesso palla.

L’indiziato numero uno tra quelli che ha già allenatore è Eric Dier del Tottenham. Insieme al general manager Tiago Pinto verranno fatte delle valutazioni per cercare di capire dove investire il budget a disposizione per il calciomercato. Gli Spurs difficilmente gradiranno delle pedine di scambio, quindi la Roma se vorrà presentare un’offerta dovrà andare a bussare al Tottenham con del “cash” disponibile.

Calciomercato Roma, le richieste per Dier

La somma richiesta per Eric Dier è di circa 25 milioni di euro. Il difensore centrale di 27 anni, che all’occorrenza può giocare anche da mediano di centrocampo, ha un contratto con il Tottenham fino al 2024. Attualmente guadagna circa 4,36 milioni di euro a stagione, una somma non eccessiva che il club giallorosso potrebbe pareggiare con un contratto più lungo.

Nel taccuino di Mourinho Eric Dier è sicuramente presente. Con il Tottenham non è facile trattare, ma le somme in ballo non sono altissime e così se l’allenatore deciderà di puntare parte del budget su questo calciatore, Tiago Pinto proverà a muoversi di conseguenza.