Calciomercato Roma, sorpasso Mou | Colpo dalla Juve

Calciomercato Roma, il match contro l’Inter ha dimostrato come questa squadra abbia molte lacune da limare per poter competere con i top team della nostra Serie A. A Milano i giallorossi hanno collezionato l’ennesima sconfitta in un big match: un dato non casuale e che dovrà far riflettere molto Pinto e Mourinho in vista della costruzione della rosa futura.

Fonseca lascia una squadra che forse non è mai stata del tutto sua. Non si sottovalutino però anche i meriti dell’ex Shakhtar che ieri, per l’ennesima volta, ha sciorinato a tutti il grande lavoro fatto con Rick Karsdorp, passato dall’essere ai margini del progetto a divenire una delle colonne portanti dell’ossatura capitolina.

Restano però tante le questioni da risolvere e i reparti da migliorare affinché Pellegrini e compagni tornino a competere per le primissime posizioni e a lottare per l’accesso alla Champions League.

Una delle priorità è quella del portiere dal momento che dalle sortite di Szczseny e Alisson i pali giallorossi non hanno mai trovato un valido baluardo che li serrasse. Mirante non rinnoverà mentre si cercherà di vendere anche Pau Lopez, nonostante le scarse richieste arrivate per lui.

I nomi seguiti sono tanti e, in queste ore, si sono infittite le voci circa l’interesse per alcuni elementi saggi e carismatici. Un buon colpo potrebbe essere quello di Rui Patricio ma occhio anche all’approdo della bandiera della Juventus.

Calciomercato Roma, si infittisce l’interesse per Buffon

Il fondatore di Juventibus.com e scrittore del romanzo “Uno Zero – Vita e tempo di un talento”,Luca Momblano in un recente intervento su Twitch ha confermato come siano arrivate diverse proposte a Buffon.

Lo storico portiere bianconero ha annunciato in settimana che avrebbe definitivamente lasciato la squadra torinese a fine anno: non sono ancora chiare le sue intenzioni dal momento che dalle sue parole non è mai apparso un esplicito riferimento alla volontà di appendere guanti e scarpini al chiodo.

Tutto ciò ha catalizzato l’interesse di diverse società italiane, disposte ad ingaggiarlo non solo perché convinte che possa dare ancora un grande apporto a livello tecnico ma anche affascinate dall’idea di inserire in squadra un profilo così carismatico quanto esperto.

Sovente Mourinho ha chiamato nel proprio staff ex giocatori che potessero coadiuvarlo e, in tal caso, l’approdo di Buffon sarebbe perfetto. Sia ben chiaro però, “Gigi” verrebbe a Roma non come adepto del mister ma per essere aggregato al corpus dei portieri.

Rappresenterebbe una validissima alternativa ad un titolare che, al momento, non è stato ancora trovato. Le discriminanti saranno sia la capacità di Pinto di cedere Pau Lopez sia la volontà dello stesso numero 1 di accettare o declinare l’offerta.

Al momento, questo lo scenario descritto da Momblano: “Buffon ha avuto 6-7 offerte. Il portiere è stato avvicinato da Josè Mourinho per la Roma e ha detto no ad un’offerta della Fiorentina. Intanto, dopo i primi sondaggi, avrebbe chiesto del tempo anche ai giallorossi”.