Calciomercato Roma, Totti e il rifiuto a Mourinho | Nuovo colpo di scena

Calciomercato Roma, Totti e il presunto rifiuto alla proposta di Mourinho. Da ieri sera c’è una grossa novità. Che smonta le ricostruzioni

La notizia di ieri, quella che avrebbe visto Francesco Totti rifiutare un ruolo manageriale al fianco di Mourinho nella Roma del futuro, ha sicuramente fatto storcere un po’ il naso ai tifosi, che probabilmente non si aspettavano un rifiuto così netto da parte dell’ex capitano. La questione adesso, prende una piega completamente diversa, perché se ieri il quotidiano Libero ha lanciato la bomba, in serata è arrivata una secca smentita.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport nell’edizione di questa mattina, che sottolinea come Totti, ieri sera, abbia dovuto smentire la notizia del suo rifiuto: nessuno, al momento, lo ha chiamato per entrare nello staff tecnico, o nei quadri dirigenziali della Roma. Qualche tifoso giallorosso ha pensato che sia meglio così. Sapere di un rifiuto sarebbe stato sicuramente peggio.

Calciomercato Roma, Totti non è mai stato chiamato

Falso allarme quindi. Totti, fino al momento, non ha ricevuto nessuna chiamata da Mourinho per entrare nel suo staff tecnico. Come si sa, l’allenatore portoghese nelle sue esperienze professionali, ha sempre portato qualcuno che conosce l’ambiente. In effetti, anche a Roma, dovrebbe essere così.

A primo impatto, i nomi che sono venuti fuori, sono stati quelli di Walter Samuel e di Daniele De Rossi. Entrambi però al momento sono impegnati con le rispettive nazionali. L’argentino con Scaloni, l’italiano con Roberto Mancini. Ci sarà comunque tempo e modo per parlarne. Anche se alla fine del mese di maggio il quadro dovrà essere per forza di cose ben chiaro.