Roma, rivoluzione area tecnica: il veto dei Friedkin

Roma, la rivoluzione nell’area tecnica è partita con l’arrivo di Mourinho. Ma ci sarebbe il veto dei Friedkin su alcuni nomi.

Con l’arrivo di José Mourinho, la rivoluzione dell’area tecnica della Roma è già partita. I cambi saranno molti, anche nello staff tecnico. Con l’addio di Savorani il tecnico portoghese dovrà trovare anche un allenatore dei portieri. Il nome che circola in questo momento è quello di Amelia, conosciuto e apprezzato da Mou che addirittura nel 2016 lo chiamò al Chelsea.

In ogni caso dovrebbero essere tante le novità. Anche sotto l’aspetto dirigenziale e manageriale c’è aria di fermento. Lo Special One, all’interno del suo staff, avrebbe bisogno di qualcuno che conosce a menadito Trigoria e soprattutto quello che gira attorno alla Roma. E quali nomi migliori di Totti e De Rossi? Forse nessuno, c’è da dirlo, ma in merito a queste voci ci sono, oggi, delle importanti novità.

Roma, il veto dei Friedkin ai grandi ritorni

Ne parla Repubblica, che sottolinea che in questo momento storico, quello che potrebbe segnare il cambio di passo della Roma per le future stagioni, i Friedkin avrebbero deciso di mettere un veto sui ritorno di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Una decisione che appare clamorosa sotto alcuni aspetti, ma forse è sintetizzabile nel fatto che la proprietà americana vuole tagliare ogni cordone ombelicale con il passato.

Le due bandiere quindi dovrebbero rimanere fuori dal progetto futuro. E continuare di conseguenza in quello che stanno facendo. Francesco con la sua agenzia di scouting, Daniele nello staff tecnico di Roberto Mancini. Non c’è spazio per i sentimenti in questa Roma. E non ci sarebbe spazio nemmeno per i ritorni di fiamma. I Friedkin hanno in mente qualcosa di diverso.