Roma, Mourinho fa impazzire i tifosi | Il video è subito virale

Calciomercato Roma, quando poco più d una settimana fa il profilo ufficiale del club capitolino annunciava Josè Mourinho i pensieri dei tifosi giallorossi erano totalmente (giustamente) annebbiati da sentimenti di stupore, felicità e incredulità.

Razionalizzato il colpo, la piazza ha iniziato a chiedersi quali garanzie possano aver dato i Friedkin allo Special One per convincersi a sposare un progetto come quello capitolino.

La squadra necessita indubbiamente di un’epurazione volta a ricostruire le fondamenta per poi progressivamente ripartire e tornare a lottare per obiettivi più nobili.

Senza inutili voli pindarici ed utopistici sogni, i tifosi hanno maturato la consapevolezza che il prossimo calciomercato non potrà contraddistinguersi per cifre folli: piuttosto si cercheranno degli ingaggi funzionali e proporzionati al budget capitolino.

La saggezza e il carisma dell’ex Tottenham, però, potrebbero rappresentare non solo un motivo in più per convincere futuri giocatori ad indossare la gloriosa maglia della Capitale ma saranno sicuramente funzionali anche per la crescita di numerosi elementi presenti in rosa.

Quello della Roma è sempre stato, infatti, uno dei migliori vivai d’Italia (annoverabile forse sul podio insieme a quelli di Sassuolo e Atalanta). Le emergenze economiche, dunque, potrebbero essere anche uno stimolo in più per fare di necessità virtù e lanciare giocatori emergenti da plasmare e far crescere.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, portiere in saldo | Mourinho ha deciso

Roma, Mourinho già “innamorato” di Calafiori ?

L’ambiente sembra già essersi innamorato di Darboe, centrocampista della Primavera che, un po’per emergenza un po’ per bravura personale, ha convinto Fonseca a dargli qualche chance in queste ultime uscite della prima squadra.

La storia del giovane ragazzo gambiano, così come la sua compostezza tattica hanno pian piano conquistato i tifosi. Un altro elemento di cui si parla bene da circa un anno è però anche Riccardo Calafiori.

Ripresosi al meglio dal terribile infortunio rimediato nel 2019, il giovane terzino sinistro quest’anno si è sempre fatto trovare pronto quando chiamato in causa.

Alcune problematiche muscolari, unitamente all’infezione da Covid, hanno però sovente costretto lui a restare fermo ai box.

Calafiori, però, sembra essere già uno dei giocatori maggiormente apprezzati da Mourinho. Il portoghese, infatti, nel suo ultimo post Instagram ha condiviso un video in cui si mostrava in fase di studio delle caratteristiche del numero 61.

https://www.instagram.com/p/CO0PK2fpWwm/