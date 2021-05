Calciomercato, bomba Allegri e Sarri prima del derby

Calciomercato, bomba che riguarda Allegri e Sarri alla vigilia del derby. Ecco quello che può succedere sulla panchina della Lazio

Domani c’è il derby. L’ultimo per Fonseca. Che per la classifica serve soprattutto alla Roma, che deve tenersi alle spalle il Sassuolo. Ma è importante soprattutto per la città e i colori giallorossi: c’è da prendersi la rivincita di quello dell’andata. In ogni caso, secondo il Corriere della Sera, potrebbe anche essere l’ultimo per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi.

Il rinnovo del suo contratto ancora non è arrivato. Eppure sarebbe lì, pronto da firmare. Ma il tecnico dei biancocelesti ancora non è convinto. Ed ecco che spuntano le ipotesi che per molto tempo hanno accompagnato la Roma: Lotito starebbe pensando sia a Massimiliano Allegri che a Maurizio Sarri in caso d’addio. Gli obiettivi che erano della Roma – che poi ha clamorosamente preso Mourinho – diventano quelli della Lazio.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, colpo Buffon | Intreccio con Totti: l’annuncio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, le parole del giocatore | “Con Mou ottimo rapporto”

Calciomercato, Allegri e Sarri nel mirino di Lotito

Il primo ha già incontrato la Lazio: ma sarà difficile riuscire a convincerlo. Il secondo invece, sedotto e abbandonato dai Friedkin, è pronto a tornare in pista. E le alternative non è che siano tante. La Juve non ci pensa, il Milan conferma Piola, l’Inter spera di non provarsi di Conte, la Fiorentina avrebbe chiuso per Gattuso e il Napoli è a tutta su Spalletti. Ecco, tra quelle d’alta classifica, rimarrebbe solamente la Lazio. E non sarebbe un’ipotesi da scartare in questo momento.

La cosa certa è che Mourinho alla Roma ha stravolto anche i piani dell’altra squadra della Capitale. Perché difficilmente i tifosi, in caso di mancato rinnovo di Inzaghi, gradirebbero una seconda scelta. I Friedkin in questo senso hanno fatto il colpo grosso. Minando ogni stabilità anche della società di Lotito. Il derby è già iniziato.