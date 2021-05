Calciomercato Roma, svolta tra i pali | La conferma dei bookmaker

Calciomercato Roma, i giallorossi dovranno operare in maniera accurata. Il primo acquisto sarà quasi certamente un portiere affidabile.

In casa Roma la situazione diventa sempre più frenetica. Con la testa alle ultime due gare di campionato, la società giallorossa non perde tempo e pensa già al prossimo calciomercato.

José Mourinho insieme al suo connazionale Tiago Pinto dovranno lavorare mattina e sera per trovare il modo più giusto per rafforzare la squadra e renderla il più competitiva possibile.

Diversi sono i reparti dove intervenire, anche se non ci saranno stravolgimenti di squadra. Uno di questi è senza ombra di dubbio il portiere, vero cruccio dei capitolini da qualche anno a questa parte.

Calciomercato Roma, si abbassano le quote di Buffon in ottica Roma

Uno dei nomi che ultimamente circola in orbita Roma, è Gigi Buffon. Il portiere 43enne della Juventus ha dichiarato che a fine stagione lascerà i bianconeri. Due strade potrà percorrere: o il ritiro o la sistemazione in un’altra squadra, magari in un progetto che lo convinca seriamente.

Le quote della Snai danno la Roma come seconda possibile scelta per l’ex numero uno della Nazionale con una quota pari a 7,00. La quota è crollata da 50 a 7 in appena due giorni. La prima opzione rimane il ritiro, quotato a 3 volte la posta.

Un eventuale suo arrivo alla Roma rappresenterebbe per i giallorossi un salto di qualità in termini di esperienza e leadership. Di certo Buffon non verrebbe a fare il primo portiere, ma sarebbe un’ottima riserva visti i tanti impegni stagionali che aspetteranno la Roma il prossimo anno, soprattutto in caso di qualificazione in Europa.

Da vedere naturalmente se Buffon avrà ancora voglia di giocare come titolare, magari in una squadra con minori ambizioni, ma che allo stesso tempo può concedergli più spazio. E dalla parte della Roma, se la situazione legata a Pau Lopez, destinato per ora a rimanere come secondo, si possa risolvere in qualche altro modo.