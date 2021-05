Calciomercato Roma, blitz a Londra | La missione dei Friedkin

Calciomercato Roma, c’è il blitz a Londra da Mourinho: i Friedkin in prima linea nel decidere le prossime mosse.

Domani c’è il derby. E i Friedkin sicuramente vogliono vincerlo per togliersi la prima vera e grande soddisfazione, sul campo, da quando sono alla guida della Roma. Nel frattempo però, gli americani che hanno portato Mourinho nella Capitale, vanno di blitz. Così come raccontato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.

La proprietà americana infatti in questi giorni sarebbe in Inghilterra per pianificare, insieme allo Special One, quello che ha veramente stravolto tutto il mondo giallorosso dal momento del suo annuncio, la prossima stagione. Mercato e non solo. Anche strategie societarie e tutto quello che ci sarebbe da sistemare a Trigoria. Una riunione londinese per mettere le basi per il futuro. Molto molto vicino.

LEGGI ANCHE: Roma-Lazio, l’ultima rivoluzione di Fonseca: cambia ancora tutto

Calciomercato Roma, c’è voglia d’Europa

I Friedkin, comunque, vogliono l’Europa. La Conference League attira perché in ogni caso garantirà qualche introito. E poi vuoi mettere, nel caso, ad essere la prima società della storia a portarla a casa? Un buon viatico per il futuro, certamente. Ecco perché si guarda anche e soprattutto al derby di domani sera. Una gara che vale molto per la Roma. Sia per sé stessa, ma anche perché vorrebbe dire, eliminare del tutto, dalla possibile qualificazione alla prossima Champions, i rivali calcistici della Lazio.

A Londra, comunque, si guarda al mercato. E ci sono da mettere in chiaro alcune situazioni. Le più spinose riguardano Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Chi per un motivo, chi per un altro, potrebbero salutare. Ma anche Fuzato e Reynols sono con le valigie in mano. Questi ultimi, però, lasceranno qualcosa a Trigoria, visto che dovrebbero partire in prestito. Per il resto saranno giorni intensi.