Calciomercato Roma, cessione in arrivo | 25 milioni sul piatto

Calciomercato Roma, blitz per la cessione: il calciatore pronto ad una nuova esperienza. 25 milioni sul piatto

Calciomercato Roma Gerson / La sessione estiva di calciomercato è alle porte, ma la Roma sta già mettendo a punto le strategie in vista di una campagna acquisti nella quale i vertici dirigenziali giallorossi cercheranno di accontentare le richieste di Josè Mourinho. Alla luce delle tristi e purtroppo note vicissitudini sanitarie, i capitolini non potranno permettersi colpi da novanta: ecco perché sarà prestata molta attenzione a quelle cessioni dalle quali ottenere un discreto tesoretto con cui finanziare colpi importanti.

Come riportato dal portale portoghese Globoesporte, al Flamengo è stata recapitata un’offerta di 25 milioni per l’attaccante brasiliano Gerson, ex calciatore della Roma, sulla quale i giallorossi hanno conservato una percentuale legata alla futura rivendita. Il Marsiglia, infatti, su richiesta di Jorge Sampaoli, hanno rotto gli indugi e, dopo una prima offerta rifiutata dalla compagine carioca, sono passati al contrattacco.

Calciomercato Roma, Gerson al Marsiglia: tesoretto per i giallorossi

Nel caso in cui venisse confermata questa cifra, la Roma intascherebbe circa 1,32 milioni di euro, ovvero il 10% dei 13,2 milioni che risponderebbero alla cifra in eccesso rispetto agli 11,8 milioni pagati dal Flamengo. Le parti sembrano essere sempre più vicino, e non è assolutamente utopistico credere che si giunga ad un accordo a stretto giro di posta.

Il Flamengo valuta il calciatore circa 30 milioni di euro, e vorrebbe che il Marsiglia inserisse nell’affare qualche bonus con cui far lievitare la propria offerta: seguono aggiornamenti.