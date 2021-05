Calciomercato Roma, giallorossi inermi | Decide tutto il giocatore

Nel calciomercato della Roma il futuro di molti giocatori d’esperienza è in dubbio con l’arrivo di José Mourinho. Uno su tutti potrebbe lasciare.

Mentre ieri abbiamo visto colui che sarà il nuovo allenatore della Roma dal prossimo 1 luglio, José Mourinho, studiare i profili dei giocatori giallorossi, soprattutto i giovani, lo stesso tecnico portoghese, insieme alla società, dovrà sciogliere le riserve anche su alcuni veterani. Nel reparto offensivo del campo sono in dubbio le permanenze di giocatori del calibro di Pedro, Dzeko, Mkhitaryan, ma ci sarà da capire anche quale sarà il futuro di Lorenzo Pellegrini, che a fine stagione incontrerà Tiago Pinto per discutere del rinnovo. Intanto a luglio, salvo clamorose sorprese, faranno ritorno nella capitale altri due esterni, sia Justin Kluivert, di ritorno dal Lipsia, che Cengiz Under, il quale non sarà riscattato dal Leicester.

LEGGI ANCHE >>> ASRL | Roma, quattro certezze nello staff di Mourinho: il punto su Amelia

LEGGI ANCHE >>> Roma, Mourinho fa impazzire i tifosi | Il video è subito virale

Calciomercato Roma, le ultime su Mkhitaryan

Tra i casi sopra citati, il più spinoso è quello legato al destino di Henrikh Mkhitaryan. L’edizione odierna de ‘Il Tempo’, conferma quanto anticipato da ‘Calciomercatoweb.it‘ e ‘CMIT TV’ già da diverse settimane, ovvero che il giocatore armeno starebbe meditando l’addio con la Roma e per farlo, dovrà svincolarsi dalla Roma entro il 31 maggio. La libertà di scegliere il suo prossimo club spetta interamente al suo calciatore, assistito da un Mino Raiola che sta offrendo l’armeno a molti club, tra i quali anche due top club italiani come Milan e Juventus. Nella parte della bilancia che pesa in sfavore del club capitolino c’è anche quel rapporto non proprio idilliaco con Mourinho. Inoltre il noto quotidiano riporta come nel proporlo ad altri club, Raiola chiede un ingaggio per il 32enne partendo da 5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan ci sta facendo un pensierino visto che

perderà Calhanoglu. La Roma in questo momento, non avendo potere decisionale, non può far altro che attendere.