Calciomercato Roma, l’arrivo di Mourinho sulla panchina giallorossa ha fatto parlare tutta la sfera mediatica europea e mondiale.

Come sappiamo ormai da dieci giorni José Mourinho ha firmato un accordo con la Roma dalla durata triennale. Il tecnico portoghese sarà il nuovo allenatore giallorosso fino al 2024, cercando di riportare il tanto agognato trofeo nella capitale che manca ormai da 13 anni.

Lo Special One ha avuto, nel suo passato, un grande successo ovunque abbia allenato. Ha vinto infatti in Portogallo, in Italia, in Spagna e in Inghilterra. Uno dei paesi che mancano a questa lista è la Germania.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, concorrenza del Barcellona per l’attacco

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Roma, sorpasso Mou | Colpo dalla Juve

Calciomercato Roma, Ballack rivela: “Un passaggio al Bayern Monaco avrebbe funzionato”

Michael Ballack, ex giocatore del Bayern Monaco, ha parlato di Mourinho, come riportato dal sito “Sport.de”. “Qualche anno fa il possibile arrivo di Mourinho era un tema ricorrente all’interno dell’ambiente Bayern Monaco. Non so quanto sia stato vicino allora e a che punto siano arrivati i colloqui tra le parti. Di sicuro Mourinho è maniacale quando si prepara per un nuovo lavoro e la lingua non sarebbe stata un grande problema, so che aveva studiato il tedesco all’università“. Continua Ballack, “La comunicazione è la cosa più importante“.

Il tedesco ha poi continuato esprimendo un pensiero sul nuovo allenatore del Bayern, Julian Nagelsmann, ingaggiato dai rivali del Lipsia e che prenderà il posto dell’uscente Hansi Flick: “E’ un buon trasferimento per entrambe le parti. Mi pare un tipo dalla grande autostima, e non è mai male quando vai al Bayern Monaco“.