Calciomercato Roma, la scelta di Mourinho | Ha le valigie pronte

Calciomercato Roma, Mourinho avrebbe deciso. Valigie pronte per il giallorosso, e adesso serve sicuramente un sostituto.

Le prime indiscrezioni sulle scelte di Mourinho iniziano a trapelare. E anche lui in un certo qual senso ha fatto vedere su chi dovrebbe puntare per la prossima stagione. Il video che lo Special One ha postato ieri, che riguardava Calafiori, dimostra che probabilmente, sul giovane esterno, il tecnico portoghese farà affidamento. O almeno così s’intende.

In ogni caso ci sarebbe un altro giovane con le valigie pronte, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Perché dal momento del suo arrivo ha sicuramente dimostrato tutto tranne che essere pronto per giocare ad alti livelli in Serie A. Non per le doti tecniche: quelle ci sono, perché altrimenti non ci sarebbe stata una vera e proprio asta per accaparrarselo. Ma per quella mancanza d’esperienza che serve per essere pronti. Soprattutto se vesti la maglia della Roma.

Calciomercato Roma, Reynolds in partenza: serve un sostituto

L’americano Reynolds, che da gennaio fa parte della rosa giallorossa, è in partenza. Tiago Pinto dovrebbe mandarlo in prestito per farlo crescere e poi riportarlo, dopo una stagione, a Trigoria. È questa la sensazione che verrebbe fuori dopo le prime settimane d’avvento del portoghese sulla panchina della Roma. E tenendo anche presente che il contratto di Bruno Peres non verrà rinnovato – saluterà dopo l’ultima giornata di campionato – alla Roma serve sicuramente un sostituto.

Il solo Karsdorp, che comunque è stato quello che maggiormente ha alzato il proprio livello di prestazioni in questa stagione, non basta. Sopratutto se la Roma riuscisse a qualificarsi alla prossima Conference League, la nuova manifestazione continentale che la Uefa ha pensato. In questo momento, i giallorossi, settimi in classifica, hanno diritto a disputarla. E sarebbe sicuramente un peccato esserne fuori. E allora qualcuno che aiuti l’olandese a destra serve eccome.