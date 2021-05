Calciomercato Roma, proposta shock per Mayoral | Sostituto scelto

By

Calciomercato Roma, mentre Fonseca si prepara alle ultime due partire da allenatore giallorosso, Pinto e adepti sono già al lavoro per soddisfare le richieste di Mourinho in vista della prossima stagione.

Lo Special One sarà presentato a fine giugno ma il calciomercato capitolino potrebbe entrare nel vivo già nelle settimane immediatamente successive alla fine della Serie A.

Le questioni da risolvere restano plurime, soprattutto per quanto concerne le cessioni, mai come quest’anno fondamentali per acuire un bottino piuttosto misero da investire.

A due giornate dalla fine, infatti, la Roma non ha nemmeno le garanzie economiche garantitegli dall‘Europa League: il settimo posto non è ancora al sicuro e, indipendentemente dal piazzamento finale, sicuramente non potrà godere del ricco “piatto” servito dalla UEFA alle prime quattro squadre del campionato.

Necessario, dunque, “convertire” le entrate delle eventuali vendite in capitale da investire per limare le tante mancanze di questa rosa.

Si partirà dal portiere che, da tre anni a questa parte, rappresenta uno dei ruoli in cui si sono registrate più difficoltà.

Restano sospesi, intanto, eventuali discorsi per il centrocampo e la difesa: dopo l’estremità difensiva il “Must do” di dg e colleghi sarà la questione centravanti.

Dzeko potrebbe rescindere o rimanere ma, indipendentemente dalla sua scelta, serve comunque un numero 9 che possa prenderne le redini per i prossimi anni.

