Calciomercato Roma, Smalling out | Lo scambio con l’Inter è servito

Smalling, addio Roma: calciomercato, possibile scambio con l’Inter per arrivare al centrocampista. Ecco l’ultima idea in ballo

Calciomercato Roma Smalling Vecino / L’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma non è ancora cominciato, ma in casa giallorossa i rumours e le indiscrezioni di calciomercato impazzano già da alcuni giorni. Tanti sono i nomi sull’agenda di Tiago Pinto, che potrebbe capitalizzare al massimo un’occasione che sembra essersi presentata con forza nelle ultime ore.

Secondo quanto riportato da InterLive.it, infatti, l’Inter e la Roma potrebbero imbastire uno scambio tra Chris Smalling e Matias Vecino. Il centrocampista ex Lazio, dopo una stagione travagliata, è tornato in campo proprio contro i giallorossi, siglando il momentaneo 2-0 con un preciso destro all’angolino. L’uruguagio non rientra nei piani di Antonio Conte, e potrebbe essere “immolato” sull’altare del sacrificio: le possibilità che rinnovi il suo contratto in scadenza nel 2022 sono ridotte al lumicino, e i nerazzurri non vogliono rischiare di perderlo a zero la prossima estate.

Vecino alla Roma, calciomercato | Scambio con Smalling all’orizzonte?

Calciomercato Roma Inter / D’altro canto, il feeling tra Mourinho e Smalling non è dei più consolidati ( per usare un eufemismo). I quasi 4 milioni di euro che l’inglese percepisce fino al 2023 potrebbero indurre i vertici dirigenziali giallorossi a meditare una sua possibile cessione, anche alla luce dei problemi fisici di cui è rimasto vittima in questa stagione.

Si tratterebbe di uno scambio che dovrebbe garantire alla Roma un conguaglio economico più o meno consistente, anche perché Vecino andrà in scadenza il prossimo anno: un’idea che serpeggia, e che potrebbe tramutarsi in trattativa da un momento all’altro.