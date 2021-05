Calciomercato Roma, blitz per Vlahovic | L’annuncio di Commisso

Vlahovic alla Roma, calciomercato: l’annuncio del presidente della Fiorentina sulla possibile cessione del proprio gioiello

Calciomercato Roma Vlahovic / Ormai è scoppiata la Vlahovic-mania. I 21 goals messi a segno in campionato dal bomber serbo sono un biglietto di presentazione niente male per l’attaccante classe ‘2000, la cui crescita esponenziale maturata nel girone di ritorno ha acceso le spie degli addetti ai lavori di top club italiani e stranieri.

Vlahovic piace molto al Milan, alla Juventus e alla Roma, per citarne alcuni: ma quale sarà il destino del centravanti? Al momento ogni supposizione è prematura: la Fiorentina lo valuta non meno di 60 milioni di euro, e c’è da capire se i gigliati saranno disposti ad imbastire un’operazione sulla falsariga di quella che ha portato Chiesa alla Juventus, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto dilazionato in più anni.

Ad ogni modo, sul possibile addio di Vlahovic alla fine di questa stagione ha parlato il patron della Fiorentina Rocco Commisso.

Vlahovic alla Roma, calciomercato: Commisso non ha dubbi, le ultime

Ecco quanto dichiarato da Commisso in conferenza stampa: “Erano molti a criticare Vlahovic fino a pochi mesi fa, ma io ho sempre avuto fiducia in lui, sin da quando l’ho visto giocare a New York per la prima volta. Sono molto contento della sua esplosione, e farò tutto il possibile per trattenerlo.

Voglio che rimanga: al termine di questa stagione ci incontreremo e valuteremo, ma la mia posizione è chiara. Ho intenzione di tenerlo.”