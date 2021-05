Olanda, tra i pre-convocati per gli Europei c’è anche Karsdorp

La nazionale orange ha diramato la lista di 34 pre-convocati ai prossimi europei. Spunta tra i nomi il terzino della Roma, Rick Karsdorp.

Il CT dell’Olanda, Frank De Boer, ha diramato oggi i pre-convocati per gli Europei 2021, che avranno inizio il prossimo 11 giugno. La partita inaugurale andrà in scena all’Olimpico di Roma, dove l’Italia affronterà la Turchia.

Nella lista dei 34 pre-convocati da parte della nazionale orange, ci sono ben 5 calciatori che giocano nel campionato italiano. Stiamo parlando degli atalantini Hateboer e De Roon, dello juventino De Ligt, dell’interista De Vrij e del romanista Rick Karsdorp.

Il terzino della squadra giallorossa si è meritato la chiamata dopo aver fatto una grandissima stagione. Per lui 32 partite, 1 gol e 6 assist. Una ritrovata, aggiungiamo finalmente, condizione fisica, lo ha aiutato a ritrovare lo smalto del giocatore visto alla sua ex squadra, il Feyenoord.

Prezioso anche il lavoro fatto su di lui da parte di mister Fonseca. Capace di rivitalizzare un giocatore (quando venne preso sembrava un vero e proprio crack) che aveva perso la sua strada. Dopo i brutti infortuni subiti infatti era stato fortemente limitato sia fisicamente che mentalmente. Ora però il futuro è tutto dalla parte di Rick e la pre-convocazione con la sua nazionale ne è la dimostrazione.

🆕 Timber & Gakpo

🔙 Karsdorp & El Ghazi

This is the provisional squad for #EURO2020!

ℹ️ https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V

— OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021