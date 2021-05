Diversi ex giocatori della Roma sono stati accostati ai giallorossi per lo staff di Mourinho, ma al momento la pista Amelia non decolla

In attesa di concludere una stagione a dir poco deludente, la Roma del futuro sta già muovendo i primi passi verso un’auspicabile rinascita. Tanti i nomi accostati ai giallorossi in queste settimane, ma non solo a livello di calciatori. C’è tanta curiosità, ad esempio, anche sulla composizione dello staff di Mourinho. Sin dall’annuncio ufficiale del suo approdo in panchina, le voci su ex calciatori romanisti (De Rossi e Samuel in primis) si sono rincorse senza soluzione di continuità. Le ultime ore sono state caratterizzate dal possibile ritorno nella Capitale di Marco Amelia, che ha vinto anche lo scudetto del 2001.

Secondo le informazioni in possesso di Asromalive.it, le uniche certezze al momento restano i quattro fedelissimi di Mou, reduci dall’esperienza al Tottenham: Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin e Giovanni Cerra. L’ex portiere, come confermato da ‘seriebnews.com‘, da diverse settimane sta valutando soluzioni in Serie B e in Serie C. La sua priorità è proseguire il percorso da primo allenatore dopo l’esperienza di Livorno